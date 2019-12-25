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В Кабміні заявили про зниження безробіття

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що в ІІІ кварталі цього року безробіття серед населення у віці 15-70 років зменшилось.

Середа, 25 грудня 2019, 14:38

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Кількість зайнятого населення віком 15-70 років у ІІІ кв. 2019 року зросла до 16,91 млн. осіб та населення працездатного віку до 16,21 млн. осіб (рівень зайнятості склав 59,3% до населення відповідної вікової групи та 69,0 % відповідно)“ – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кількість безробітного населення як у віці 15-70 років, так і у працездатному віці зменшилася і сформувалася майже на однаковому рівні (1 329 тис. осіб та 1 328 тис. осіб відповідно).

Водночас, рівень безробіття населення у віці 15-70 років зменшився до 7,3% (порівняно з 8,0% у ІІІ кв. 2018 року), у працездатному віці – до 7,6%.

“Зростання зайнятості та зниження безробіття спричинене насамперед продовженням високої економічної активності. На обсяги пропозиції робочої сили на ринку праці впливало подальше збільшення обсягів необхідного для виходу на пенсію страхового стажу, а також висока динаміка зростання рівня оплати праці (реальна заробітна плата у ІІІ кв. 2019 року зросла на 9,0% р/р, продуктивність праці у ІІІ кв. 2019 року зросла на 2,5 % р/р)“ – резюмував Милованов.

  • Раніше міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов розповів, як боротиметься з безробіттям в Україні.
Теги: безробіття, Кабмін

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