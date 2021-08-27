В Пентагоні повідомили, що оновлена інформація свідчить про те, що 26 серпня біля аеропорту Кабула відбувся тільки один вибух, а не два, як повідомляли ЗМІ.

Про це під час брифінгу повідомив генерал Хенк Тейлор.

Він поінформував, що наразі аеропорт знову працює, евакуаційні рейси відлітають регулярно. Загалом, 5,4 тисячі осіб чекають на евакуацію.

Протягом останньої доби, з Афганістану евакуювали 12,5 тисяч осіб. Це 89 авіарейсів.

США з “Талібаном” не змінювали кінцевий строк евакуації громадян. Він настане 31 серпня.

Тейлор додав, що США мають право евакуювати людей повітрям “до останньої секунди”.

Що стосується вчорашнього теракту, Тейлор пояснив, що за новими даними, біля аеропорту відбувся один вибух. Себе підірвав один терорист-смертник.

“Ми, як і раніше, впевнені в тому, що існують реальні загрози… Ми маємо конкретну та правдиву інформацію про терористичні загрози”, – додав речник Пентагону Джон Кірбі.

Нагадаємо, що у четвер, 26 серпня, поблизу міжнародного аеропорту Кабула (Афганістан) стався вибух. Він пролунав через кілька годин після того, як військові США попередили про неминучу терористичну загрозу.

Внаслідок вибуху у столиці Афганістану, які сталися напередодні, загинули 90 цивільних осіб і 13 американських морпіхів, ще понад 150 осіб отримали поранення.

Сполучені Штати і їх союзники закликали людей залишили аеропорт Кабула через загрозу терористичної атаки з боку “Ісламської держави”.

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