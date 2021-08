Про це повідомляє видання Wall Street Journal.

Інформацію про загибель чотирьох американських морських піхотинців виданню підтвердили в дипмісії США. Американський посол повідомив про трьох поранених.

У Пентагоні цю інформацію не підтвердили.

Речник Міноборони США Джон Кірбі поінформував, що біля аеропорту загинули “кілька американських військових”.

Statement on this morning's attack at #HKIA: pic.twitter.com/Qb1DIAJQJU

— John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021