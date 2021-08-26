Про це повідомляє видання Wall Street Journal.

Інформацію про загибель чотирьох американських морських піхотинців виданню підтвердили в дипмісії США. Американський посол повідомив про трьох поранених.

У Пентагоні цю інформацію не підтвердили.

Речник Міноборони США Джон Кірбі поінформував, що біля аеропорту загинули “кілька американських військових”.

Кірбі пояснив, що “кілька осіб”(військовослужбовців) ушпиталили. Точні цифри стосовно кількості вбитих та поранених він не назвав.

Нагадаємо, що у четвер, 26 серпня, поблизу міжнародного аеропорту Кабула (Афганістан) стався вибух. Він пролунав через кілька годин після того, як військові США попередили про неминучу терористичну загрозу.

Вибух влаштував смертник. За даними міжнародного агентства Reuters, офіційний представник талібів заявив, що щонайменше 13 осіб загинули в результаті нападу на кабульський аеропорт. Це число охоплює жінок та дітей, а також поранено кількох охоронців “Талібану”.

Місцеві ЗМІ повідомляють про 2 загиблих і щонайменше 15 поранених.

Внаслідок вибуху неподалік від аеропорту Кабула загинуло кілька громадян Афганістану та США. Точна кількість жертв наразі невідома.

Сполучені Штати і їх союзники закликали людей залишили аеропорт Кабула через загрозу терористичної атаки з боку “Ісламської держави”.

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