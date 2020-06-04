Про це повідомляє Управління комунікацій поліції.
“На даний час штат Кагарлицького відділення поліції скорочено повністю. За результатами службового розслідування зі служби в поліції звільнений ряд співробітників”, – сказав начальник Головного слідчого управління поліції Максим Цуцкірідзе.
Водночас в поліції підкреслили, що позиція керівництва – принципово і жорстко реагувати на всі порушення закону поліціянтами.
“Службова перевірка щодо подій в Кагарлицькому відділенні поліції триває. За її результатами буде дана оцінка роботи керівництва поліції в Київській області та Обухівського відділу. Одночасно триває перевірка співробітниками ДБР”, – розповів заступник голови НПУ.
У поліції також нагадали, що за результатами лише першого етапу розслідування у відділенні поліції Кагарлика звільнено 10 співробітників, а керівництво відділенням було доручено співробітникам обласного управління.
- Раніше повідомлялося, що у Раді збирають підписи за відставку Авакова. Варто зазначити, що про відставку Авакова знову заговорили як політики, так і користувачі соцмереж після подій в Кагарлику і масової стрілянини в Броварах.
- Нагадаємо, що у ніч з 23 на 24 травня співробітники Кагарлицького відділення поліції в своєму службовому кабінеті застосували тортури до жінки, яку викликали до відділку свідком. Вони надягали на неї протигаз, застосовували наручники, а також стріляли в неї над головою з табельної зброї. Після цього жінка була згвалтована.