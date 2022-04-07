Про це пишуть #Букви.
Про викрадення Валерія Салтикова повідомив інший депутат Херсонської обласної ради, Сергій Хлань на своїй сторінці у Facebook.
Також про викрадення Салтикова у Facebook написав журналіст Олег Батурин.
За його даними, окрім Валерія Салтикова російські загарбники викрали ще одного місцевого депутата.
- Нагадаємо, Віталій Немерець, міський голова Каховки (Херсонська область), яка наразі окупована російськими загарбниками, разом із сім’єю виїхав на підконтрольну ЗСУ територію України. Як повідомив Немерець, він не міг залишатись у місті, оскільки йому загрожувала небезпека.
- Також у Херсоні російські солдати викрали депутата Корабельної районної ради, голову фракції “Європейська Солідарність” Дмитра Афанасьєва.
- Раніше у Херсонській області викрали депутата обласної ради Олександра Книгу. Чиновник, який є головою Херсонського музично-драматичного театру, проживає в Олешках.
- Окрім цього російські солдати вкотре викрали міського голову. Цього разу вони утримують у заручниках голову Голопристанської міської ради в Херсонській області Олександра Бабіча.