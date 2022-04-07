У Каховці російські окупанти викрали депутата Херсонської обласної ради Валерія Салтикова - колишнього голову Каховської райадміністрації та члена партії "Європейська Солідарність".

Про це пишуть #Букви.

Про викрадення Валерія Салтикова повідомив інший депутат Херсонської обласної ради, Сергій Хлань на своїй сторінці у Facebook.

Також про викрадення Салтикова у Facebook написав журналіст Олег Батурин.

За його даними, окрім Валерія Салтикова російські загарбники викрали ще одного місцевого депутата.