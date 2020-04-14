Відповідну карту опублікував у своєму Telegram-каналі мер столиці Віталій Кличко.
Загалом у Києві вже 551 підтверджений випадок захворювання на COVID-19. За минулу добу коронавірус підтвердили у ще 56 жителів столиці.
При цьому в Печерському районі зафіксовано 164 випадки (7 нових за минулу добу).
На другому місці за кількістю хворих – Дарницький район Києва (77 випадків, 18 з яких підтверджено за останню добу).
Далі йде Шевченківський район (60 випадків зараження, 4 з яких – за минулу добу).
Ситуація по інших районах столиці наступна:
• Солом’янський район – 58 випадків коронавірусу (2 діагностовано за останню добу);
• Голосіївський район – 43 випадки зараження (+3 за минулу добу);
• Дніпровський район – 36 випадків (4 нових за минулу добу);
• Деснянський район – 34 випадки COVID-19 (9 нових за добу);
• Оболонський район – 30 випадків (5 нових за добу);
• Подільський район – 28 випадків зараження (2 нових за добу);
• Святошинський район – 21 випадок коронавірусу (2 нових за добу).
- Віталій Кличко на сьогоднішньому брифінгу повідомив, що в поминальні дні всі кладовища Києва, згідно з рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, будуть закриті.
- Віталій Кличко також поінформував, що з четверга, 16 квітня, до понеділка, 20 квітня, буде введено посилений контроль на постах, виставлених на в’їздах до Києва.