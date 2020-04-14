У Києві станом на сьогодні найбільше випадків зараження коронавірусом COVID-19 зафіксовано в Печерському районі.

Відповідну карту опублікував у своєму Telegram-каналі мер столиці Віталій Кличко.

Загалом у Києві вже 551 підтверджений випадок захворювання на COVID-19. За минулу добу коронавірус підтвердили у ще 56 жителів столиці.

При цьому в Печерському районі зафіксовано 164 випадки (7 нових за минулу добу).

На другому місці за кількістю хворих – Дарницький район Києва (77 випадків, 18 з яких підтверджено за останню добу).

Далі йде Шевченківський район (60 випадків зараження, 4 з яких – за минулу добу).

Ситуація по інших районах столиці наступна:

• Солом’янський район – 58 випадків коронавірусу (2 діагностовано за останню добу);

• Голосіївський район – 43 випадки зараження (+3 за минулу добу);

• Дніпровський район – 36 випадків (4 нових за минулу добу);

• Деснянський район – 34 випадки COVID-19 (9 нових за добу);

• Оболонський район – 30 випадків (5 нових за добу);

• Подільський район – 28 випадків зараження (2 нових за добу);

• Святошинський район – 21 випадок коронавірусу (2 нових за добу).