Влада Каліфорнії оголосила про рішення у квітні відкрити парки розваг на кшталт Disneyland у рамках ослаблення обмежувальних заходів, пов'язаних з пандемією коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє BBC.

Представники департаменту охорони здоров’я зазначили, що рішення було ухвалено через те, що парки й стадіони розташовані просто неба, тож на їх території легко дотримуватися соціального дистанціювання. При цьому, всі відвідувачі мають бути в масках.

Вхід до парків дозволено лише мешканцям штату Каліфорнія, а обідати на їх територіях у закритих приміщеннях — заборонено.

Представник системи охорони здоров’я штату Марк Галі зазначив, що квітень — вдалий час для відкриття парків атракціонів.

“Каліфорнія може почати поступово і безпечно повертатися до “допандемійного” життя, відкриваючи майданчики, які розташовані на відкритому повітрі, й де можливе постійне перебування в масках”, – сказав Галі.

Новина про зняття обмежень на роботу парків атракціонів привітав керівник Disneyland Кен Потрок. Він сказав, що парк чекає гостей, які будуть дотримуватися всіх встановлених правил безпеки у зв’язку з пандемією.

Також рішення привітали керівники парків Magic Mountain і Universal Studios.

У всі парки, на стадіони або бейсбольні майданчики зможе одночасно зайти обмежена кількість відвідувачів. Перепускна здатність буде на рівні від 15% до 35%, в залежності від конкретних обмежень та епідситуації в кожному окрузі штату.

Влада пояснила, що ухвалила рішення послабити карантинні обмеження, оскільки з середини січня спостерігається позитивна динаміка зменшення кількості випадків зараження серед населення. За офіційними даними, в результаті зараження COVID-19 у штаті померли 53 тисячі осіб.