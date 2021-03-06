Про це повідомляє BBC.
Представники департаменту охорони здоров’я зазначили, що рішення було ухвалено через те, що парки й стадіони розташовані просто неба, тож на їх території легко дотримуватися соціального дистанціювання. При цьому, всі відвідувачі мають бути в масках.
Вхід до парків дозволено лише мешканцям штату Каліфорнія, а обідати на їх територіях у закритих приміщеннях — заборонено.
Представник системи охорони здоров’я штату Марк Галі зазначив, що квітень — вдалий час для відкриття парків атракціонів.
“Каліфорнія може почати поступово і безпечно повертатися до “допандемійного” життя, відкриваючи майданчики, які розташовані на відкритому повітрі, й де можливе постійне перебування в масках”, – сказав Галі.
Новина про зняття обмежень на роботу парків атракціонів привітав керівник Disneyland Кен Потрок. Він сказав, що парк чекає гостей, які будуть дотримуватися всіх встановлених правил безпеки у зв’язку з пандемією.
Також рішення привітали керівники парків Magic Mountain і Universal Studios.
У всі парки, на стадіони або бейсбольні майданчики зможе одночасно зайти обмежена кількість відвідувачів. Перепускна здатність буде на рівні від 15% до 35%, в залежності від конкретних обмежень та епідситуації в кожному окрузі штату.
Влада пояснила, що ухвалила рішення послабити карантинні обмеження, оскільки з середини січня спостерігається позитивна динаміка зменшення кількості випадків зараження серед населення. За офіційними даними, в результаті зараження COVID-19 у штаті померли 53 тисячі осіб.
- В липні в Парижі відновив роботу Disneyland після паузи через епідемію коронавірусу.