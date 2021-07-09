В 50 з 58 округів штату Каліфорнія оголосили надзвичайну ситуацію у зв'язку із засухою. Населення закликали скоротити використання води на 15%.

Про це повідомляє АР.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом закликав жителів штату добровільно скоротити використання води на 15% через початок засухи.

На території округів, де оголошено надзвичайну ситуацію, проживає 42% населення штату.

При цьому, в таких округах, як Лос-Анджелес, Сан-Дієго, Сан-Франциско – засухи немає.

“Ми сподіваємось, що люди поставляться до ситуації лояльно, як це було за минулої засухи…. і погодяться на 15% добровільне скорочення використання води не тільки в житлових будинках, але й в рамках промислових комерційних операцій та сільськогосподарських робіт”, – сказав губернатор.