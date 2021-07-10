В штаті Каліфорнія почалися сезонні лісові пожежі, які виникають через рекордні показники температури повітря. Через перші пожежі евакуювати довелося жителів сусіднього штату Невада.

Про це повідомляє видання АР.

Лісова пожежа виникла на півночі Каліфорнії через засуху. В містах штату Невада, який межує з Каліфорнією, вогонь перекинувся на верхівки гір. Ця пожежа – результат синтезу двох пожеж, викликаних блискавками. Його назвали Beckwourth. За кілька днів площа пожежі збільшилася вдвічі.

Наразі в штаті температура не нижча 50 градусів за Цельсієм.

В каліфорнійському національному парку “Долина Смерті” було зафіксовано температуру 54,4 градуса за Цельсієм. Це температурний максимум з липня 1913 року.

Пожежа в Каліфорнії охопила майже 350 квадратних км лісу.

Пожежники розповіли про те, що повітря над лісом настільки сухе, що частина води, яку скинули з вертольота, випарилася до того, як досягла землі.