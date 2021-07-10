Про це повідомляє видання АР.

Лісова пожежа виникла на півночі Каліфорнії через засуху. В містах штату Невада, який межує з Каліфорнією, вогонь перекинувся на верхівки гір. Ця пожежа – результат синтезу двох пожеж, викликаних блискавками. Його назвали Beckwourth. За кілька днів площа пожежі збільшилася вдвічі.

Наразі в штаті температура не нижча 50 градусів за Цельсієм.

В каліфорнійському національному парку “Долина Смерті” було зафіксовано температуру 54,4 градуса за Цельсієм. Це температурний максимум з липня 1913 року.

Пожежа в Каліфорнії охопила майже 350 квадратних км лісу.

Пожежники розповіли про те, що повітря над лісом настільки сухе, що частина води, яку скинули з вертольота, випарилася до того, як досягла землі.