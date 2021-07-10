Про це повідомляє видання АР.
Лісова пожежа виникла на півночі Каліфорнії через засуху. В містах штату Невада, який межує з Каліфорнією, вогонь перекинувся на верхівки гір. Ця пожежа – результат синтезу двох пожеж, викликаних блискавками. Його назвали Beckwourth. За кілька днів площа пожежі збільшилася вдвічі.
Наразі в штаті температура не нижча 50 градусів за Цельсієм.
В каліфорнійському національному парку “Долина Смерті” було зафіксовано температуру 54,4 градуса за Цельсієм. Це температурний максимум з липня 1913 року.
Пожежа в Каліфорнії охопила майже 350 квадратних км лісу.
Пожежники розповіли про те, що повітря над лісом настільки сухе, що частина води, яку скинули з вертольота, випарилася до того, як досягла землі.
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