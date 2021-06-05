Окружний суд штату Каліфорнія ухвалив рішення щодо скасування 30-річної заборони на використання штурмової зброї. На думку судді, заборона була "невдалим експериментом".

Про це сказано в постанові судді Роджера Бенітеса.

Заборону на продаж штурмової зброї було запроваджено в 1989 році. Але у 2019 році активісти політичної організації San Diego County Gun Owners оскаржили цю заборону в суді.

Суддя Роджер Бенітес постановив, що положення закону штату, яким заборонено використання штурмової зброї, є неконституційним, оскільки порушує свободу американського громадянина.

“Уряд не може нав’язувати американським громадянам свої власні нові політичні рішення щодо того, що стосується конституційних прав”, – пояснив суддя.

Тепер можна подати апеляцію та оскаржити судове рішення протягом 30 днів.

Губернатор Каліфорнії Гевин Ньюсон розкритикував це рішення суду:

“Це пряма загроза суспільній безпеці та життю ні в чому не винних жителів Каліфорнії… той факт, що цей суддя порівняв AR-15 – військову зброю, яку використовують на полі бою, зі швейцарським ножем, повністю підриває довіру до рішення та є свого роду ляпасом родинам, які втратили близьких через цю зброю”.

Для американських громадян носіння зброї — конституційне право, але є багато обмежень, пов’язаних з цим. Вони різні в залежності від штату. В деяких штатах зброю може носити майже кожен, без обмежень, в інших — це право обмежено.

Важливо, що зброя, з використання якої зняли заборону, часто застосовується під час масової стрілянини.