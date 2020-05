Про це пише The Guardian.

Тварини руйнували все, що траплялося на шляху і поїдали міські квіти.

Місцевий житель Зак Роландс відобразив кіз в той момент, коли вони рознесли паркан і атакували східну частину міста.

Цих кіз зазвичай призводять на пагорб поблизу, щоб вони очистили його від бур’янів. Але під час карантину тварини, ймовірно, відчули, що округа спорожніла від людей і вирішили прорватися в місто.

I’m dead 😂☠️ When I got back from the store all the goats had broken through the fence and were recking havoc on our street

This is the craziest thing to happen all quarantine 🐐🐐🐐 pic.twitter.com/Hc7XpuiBdT

— Zach Roelands (@zach_roelands) May 13, 2020