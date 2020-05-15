Про це пише The Guardian.

Тварини руйнували все, що траплялося на шляху і поїдали міські квіти.

Місцевий житель Зак Роландс відобразив кіз в той момент, коли вони рознесли паркан і атакували східну частину міста.

Цих кіз зазвичай призводять на пагорб поблизу, щоб вони очистили його від бур’янів. Але під час карантину тварини, ймовірно, відчули, що округа спорожніла від людей і вирішили прорватися в місто.

  • Раніше повідомлялось, що стадо з приблизно 122 кашемірових кіз заполонили центр курортного містечка Лландідно (Уельс, Британія).