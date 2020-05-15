Про це пише The Guardian.
Тварини руйнували все, що траплялося на шляху і поїдали міські квіти.
Місцевий житель Зак Роландс відобразив кіз в той момент, коли вони рознесли паркан і атакували східну частину міста.
Цих кіз зазвичай призводять на пагорб поблизу, щоб вони очистили його від бур’янів. Але під час карантину тварини, ймовірно, відчули, що округа спорожніла від людей і вирішили прорватися в місто.
I’m dead 😂☠️ When I got back from the store all the goats had broken through the fence and were recking havoc on our street
This is the craziest thing to happen all quarantine 🐐🐐🐐 pic.twitter.com/Hc7XpuiBdT
— Zach Roelands (@zach_roelands) May 13, 2020
- Раніше повідомлялось, що стадо з приблизно 122 кашемірових кіз заполонили центр курортного містечка Лландідно (Уельс, Британія).