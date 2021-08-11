В американському штаті Каліфорнія вчителів та всіх шкільних працівників зобов'язали зробити щеплення проти коронавірусу або регулярно робити тести на коронавірус.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Про нове рішення в середу, 11 серпня, оголосив губернатор штату Гевін Ньюсом. Каліфорнія – перший штат, де ввели таку вимогу до працівників шкіл.

Нововведення почне діяти в середині жовтня.

Планується ввести аналогічну вимогу до всіх працівників сфери охорони здоров’я в штаті.

В шкільних округах Сан-Франциско, Окленда, Сакраменто та Лонг-Біч вже погодилися з нововведенням штату. В окрузі Лос-Анджелес Об’єднаний поки що всі працівники сфери освіти поки що повинні тільки робити регулярно тести, аби не робити щеплення проти коронавірусу.

В штаті Каліфорнія понад тисяча шкільних округів, працює 300 тисяч педагогів, навчаються 6,1 млн учнів.