Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Про нове рішення в середу, 11 серпня, оголосив губернатор штату Гевін Ньюсом. Каліфорнія – перший штат, де ввели таку вимогу до працівників шкіл.
Нововведення почне діяти в середині жовтня.
Планується ввести аналогічну вимогу до всіх працівників сфери охорони здоров’я в штаті.
В шкільних округах Сан-Франциско, Окленда, Сакраменто та Лонг-Біч вже погодилися з нововведенням штату. В окрузі Лос-Анджелес Об’єднаний поки що всі працівники сфери освіти поки що повинні тільки робити регулярно тести, аби не робити щеплення проти коронавірусу.
В штаті Каліфорнія понад тисяча шкільних округів, працює 300 тисяч педагогів, навчаються 6,1 млн учнів.
- Наприкінці липня президент США Джо Байден оголосив, що всі федеральні службовці в Сполучених Штатах Америки мають пройти вакцинацію проти коронавірусу, або постійно тестуватися, носити захисні маски й дотримуватися соціального дистанціювання.
- Адміністрація Байдена розробляє план, який передбачає обов’язкову вакцинацію майже всіх іноземних гостей, які в’їжджають до США.
- На початку серпня в американському Центрі з контролю та профілактики захворювань (CDC) повідомили, що випадки зараження коронавірусом штаму Delta складають 97%.
- У Нью-Йорку у вересні почнуть вимагати доказів вакцинації від громадян, які захочуть відвідати заклад громадського харчування, спортивну залу тощо.