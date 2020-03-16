Компанія Verily, що спеціалізується на технологіях здоров'я, запустила сайт для перевірки та тестування COVID-19. Сайт створено для жителів Каліфорнії.

Про це повідомляє Тechcrunch.

Сайт створений на базі проєкту Verity’s Project Baseline. Новостворений сайт забезпечує скринінг і, в разі необхідності, безкоштовне тестування ризиків на COVID-19 для жителів округу Санта-Клара та округу Сан-Матео.

Учасники, що мають право взяти участь в даному проєкті повинні досягти 18-ліття, мати громадянство США, вміти говорити та читати англійською; а також бути готовими підписати спеціальну авторизаційну форму, яка дає дозвіл Verity збирати інформацію про людину, яка користуватиметься сайтом для процесу скринінгу. Усі, хто бажають скористатися цим сайтом, також повинні створити новий обліковий запис Google, або підключити свій існуючий обліковий запис для реєстрації.

У компанії стверджують, що не надаватимуть жодної інформації страховим чи медичним постачальникам без прямої згоди і що будь-яка інформація, що надсилається в процесі скринінгу COVID-19, не буде використовуватися для реклами.

При цьому зазначається, що співробітники компанії Verily матимуть прямий доступ до інформації про кожного, хто користується сайтом, і ця інформація буде обмінюватися з медичними працівниками, лабораторіями та службовцями охорони здоров’я. Крім того, інформація може бути переданою технологічним партнерам Verily, зокрема Google.

Сайт пропонує учасникам пройти онлайн-опитування, завдяки результатам якого користувачі зможуть зробити висновок про те, чи є у них привід перевірятися на наявність коронавірусу.