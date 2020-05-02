Про це поінформували в прес-центрі Держслужби України з надзвичайних ситуацій.
Тварина заблукала, була знесиленою і потребувала ветеринарної допомоги. Козулю виявив місцевий житель.
На місце події виїхали співробітники ДСНС.
“На момент прибуття рятувальників тварина була вкрай знесилена та налякана. За допомогою брезентового полотна та рятувальної мотузки сполохану козулю вдалось знерухомити та транспортувати її на огляд ветеринарам”, – сказано в повідомленні.
Після надання тварині медичної допомоги її відпустили в лісовий масив.
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