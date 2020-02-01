У Канаді двоє людей, інфікованих коронавірусом nCoV-2019, зуміли подолати захворювання і повернулися до звичайного життя.

Про це повідомляє місцеве видання CBC.

Одного пацієнта виписали з лікарні Торонто, а другий лікувався вдома.

Медики повідомили, що їм по 50 років.

Перший пацієнт – чоловік, який повернувся з Китаю. Після проведених аналізів і підтвердження інфікації коронавірусом, він погодився на госпіталізацію і лікування в Саннібрукському центрі медичних наук. На сьогодні його стан здоров’я покращився і зараз він не потребує стаціонарної допомоги.

Під наглядом медиків він перебував з 23 січня.

Тепер його чекає підтримуюча терапія, оскільки конкретного лікування в разі зараження коронавірусом поки що не існує.

У його дружини також було зараження коронавірусом. Оскільки вона залишалася в будинку одна, медики прийняли рішення не госпіталізувати її. Напередодні медики відвідали її, після чого повідомили, що вона здорова, ознак інфекції більше немає.

Після того як стало відомо про два позитивні випадки лікування від коронавірусу, в Онтаріо з’явився новий випадок зараження, про що вже заявила влади. Це 20-річна дівчина, яка 23 січня прилетіла з Уханю (Китай).

Медики назвали її випадок незвичайним, оскільки первинні аналізи не показали наявність в крові коронавірусу. Також не було ніяких симптомів можливого зараження.

Доктор Девід Вільямс, головний медичний директор Онтаріо, сказав, що ця пацієнтка навряд чи передасть вірус іншим. Під час поїздки з Уханю жінка носила хірургічну маску, а після прибуття в Канаду була в своєму будинку одна.

Варто зазначити, що 26 січня в Канаді підтвердили перший випадок зараження небезпечним коронавірусом нового типу 2019 nCoV з Китаю.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Згідно з останніми даними, в світі зафіксували 9 тисяч 692 випадки зараження. При цьому, кількість летальних випадків в результаті інфікації зросла до 213.

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