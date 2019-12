Про це повідомляє Fox13.

У фільмі “Один вдома 2” (1992 рік) є сцена, де головний герой заходить до готелю Plaza і стикається з чоловіком, якого грає Трамп. Хлопчик запитує, як пройти в лобі.

Зникнення цієї сцени помітили глядачі, написавши про це в соцмережах. Вони вважали, що сцену вирізали напередодні з політичних міркувань, оскільки зараз Трамп – президент США.

Напередодні Різдва Трамп зустрічався з американськими військовими, розповідаючи їм про те, що пишається своїм незначним внеском в сюжет легендарної комедії.

“Багато хто щороку говорить про це, особливо в різдвяні дні. І кажуть, як правило, діти: “Я тільки що бачив тебе в кіно”. Вони не бачать мене в новинах так само, як вони помічають мене в кіно. Це хороший фільм, і я був, м’яко кажучи, молодшим. І для мене було честю зіграти там”, – говорив Трамп.

Після того як фільм з вирізаною сценою показали на канадському телеканалі СВС, то вирішили пояснити все обуреним глядачам.

Вони пояснили, що купили права на фільм в 2014 році, коли Трамп ще не був президентом, і ще в той час сцену вирізали, скорочуючи деякі фрагменти.

Представник телеканалу Чак Томпсон заявив, що епізод вирізали не з політичних міркувань.

As many are asking…

CBC’s airing of Home Alone 2 was edited for time. This happens regularly with films adapted for television. The scene with Donald Trump was one of several that were cut from the movie as none of them were integral to the plot. These edits were done in 2014.

— Chuck Thompson (@ChuckTCBC) 26 декабря 2019 г.