Про це повідомляє Fox13.

У фільмі “Один вдома 2” (1992 рік) є сцена, де головний герой заходить до готелю Plaza і стикається з чоловіком, якого грає Трамп. Хлопчик запитує, як пройти в лобі.

Зникнення цієї сцени помітили глядачі, написавши про це в соцмережах. Вони вважали, що сцену вирізали напередодні з політичних міркувань, оскільки зараз Трамп – президент США.

Напередодні Різдва Трамп зустрічався з американськими військовими, розповідаючи їм про те, що пишається своїм незначним внеском в сюжет легендарної комедії.

“Багато хто щороку говорить про це, особливо в різдвяні дні. І кажуть, як правило, діти: “Я тільки що бачив тебе в кіно”. Вони не бачать мене в новинах так само, як вони помічають мене в кіно. Це хороший фільм, і я був, м’яко кажучи, молодшим. І для мене було честю зіграти там”, – говорив Трамп.

Після того як фільм з вирізаною сценою показали на канадському телеканалі СВС, то вирішили пояснити все обуреним глядачам.

Вони пояснили, що купили права на фільм в 2014 році, коли Трамп ще не був президентом, і ще в той час сцену вирізали, скорочуючи деякі фрагменти.

Представник телеканалу Чак Томпсон заявив, що епізод вирізали не з політичних міркувань.

“Так часто буває з фільмами, адаптованими для телебачення, “Сам вдома 2″ скоротили за часом. Сцена з Дональдом Трампом і деякі інші були вирізані, оскільки не мали прямого відношення до сюжету”, – сказав він.

За його словами, видаляючи деякі сцени, телеканал може більше заробити на кількості реклами, показаної за час фільму.

Відреагував на цю ситуація і сам Трамп. У соціальній мережі Twitter він написав, що це помста прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Як відомо, раніше Трамп говорив, що “змусив” Трюдо “більше платити за НАТО”.

  • Президент США Дональд Трамп образився на прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо за те, що він жартував про нього в присутності лідерів НАТО.