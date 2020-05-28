У Канаді прийняли рішення скасувати засідання парламенту до вересня, в зв'язку з пандемією коронавірусу. Відповідне рішення підтримали навіть опозиційні сили.

Про це повідомляє канадське видання The Globe and Mail.

Рішення підтримала правляча Ліберальна партія, опозиційна Зелена партія і Нова демократична партія. Консерватори і Квебекський блок проголосували проти.

Ті, хто голосували проти, заявили, що якщо не буде пленарних засідань, то депутати не зможуть належним чином представляти інтереси своїх виборців, захищаючи їх права. Також у депутатів не буде можливості ставити запитання і дискутувати з тих чи інших пропозицій з членами уряду.

При цьому, члени парламенту будуть час від часу збиратися в форматі спеціальних комітетів, на яких частина учасників буде засідати в Оттаві, інші будуть приєднуватися дистанційно, за допомогою відеоконференцій.

Протягом літа комітет планує зібратися чотири рази.

З березня парламент Канади знаходиться на карантині у зв’язку з епідемією коронавірусу.