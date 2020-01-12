Про це повідомляє агентство Reuters.

Повідомлення не містило жодних подробиць інциденту.

Менш ніж через годину влада Онтаріо повідомила, що повідомлення було помилкою.

“Важливе оновлення: попередження про АЕС “Пікерінг” було відправлено помилково. Там немає ніякої небезпеки для громадськості або навколишнього середовища”, – йдеться в повідомленні.

Атомна електростанція розташована на березі озера Онтаріо, приблизно в 50 км на схід від Торонто.

“Як і багато хто з вас, я був дуже стурбований тим, що отримав це надзвичайне повідомлення сьогодні вранці. Мені легше, що це не була надзвичайна ситуація, але я засмучений, що сталася така помилка”, – заявив мер Пікерінга Дейв Райан.