Жителі провінції Онтаріо в Канаді отримали повідомлення про надзвичайну ситуацію на атомній електростанції, але пізніше місцева влада назвала це повідомлення помилкою.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Повідомлення не містило жодних подробиць інциденту.

Менш ніж через годину влада Онтаріо повідомила, що повідомлення було помилкою.

“Важливе оновлення: попередження про АЕС “Пікерінг” було відправлено помилково. Там немає ніякої небезпеки для громадськості або навколишнього середовища”, – йдеться в повідомленні.

Атомна електростанція розташована на березі озера Онтаріо, приблизно в 50 км на схід від Торонто.

“Як і багато хто з вас, я був дуже стурбований тим, що отримав це надзвичайне повідомлення сьогодні вранці. Мені легше, що це не була надзвичайна ситуація, але я засмучений, що сталася така помилка”, – заявив мер Пікерінга Дейв Райан.