Про це повідомляє агентство Reuters.
Повідомлення не містило жодних подробиць інциденту.
Менш ніж через годину влада Онтаріо повідомила, що повідомлення було помилкою.
“Важливе оновлення: попередження про АЕС “Пікерінг” було відправлено помилково. Там немає ніякої небезпеки для громадськості або навколишнього середовища”, – йдеться в повідомленні.
Атомна електростанція розташована на березі озера Онтаріо, приблизно в 50 км на схід від Торонто.
“Як і багато хто з вас, я був дуже стурбований тим, що отримав це надзвичайне повідомлення сьогодні вранці. Мені легше, що це не була надзвичайна ситуація, але я засмучений, що сталася така помилка”, – заявив мер Пікерінга Дейв Райан.
- В кінці грудня стало відомо, що на контрольно-пропускному пункті в Чорнобильську зону відчуження “Дитятки” почалася реконструкція.