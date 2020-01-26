У Канаді підтвердили перший випадок зараження небезпечним коронавірусом нового типу 2019 nCoV з Китаю.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Хворий повернувся до Канади з китайського міста Ухань, яке є епіцентром спалаху захворювання.

Як розповіли представники міністерства охорони здоров’я провінції Онтаріо, хворим є 50-річний житель Торонто. Він повернувся з Уханя 22 січня.

Наступного дня він повідомив про нездужання, після чого його госпіталізували в медичний центр. Наразі його стан оцінюється як стабільний.

Чиновники зараз з’ясовують, з ким контактував чоловік після прибуття до Канади. Наразі вже ізольовані члени його сім’ї.

У Китаї тим часом підтвердили вже 1975 випадків зараження новим коронавірусом. Кількість смертей від вірусу зросла до 56.

Вірус поширився з Китаю в ряд інших країн: випадки захворювання зафіксовані в США, Таїланді, Південній Кореї, Японії, Австралії та Франції.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань і розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, щоб захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.

Так, початкові симптоми нового коронавірусу — це, передусім, лихоманка, при цьому у деяких спостерігається кашель, утруднення в грудях і задишка. Сканування деяких пацієнтів показало наявність рідини в легенях, що є типовим для вірусної пневмонії.