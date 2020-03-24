У канадській провінції Онтаріо наказали закрити всі несуттєві підприємства й компанії в рамках заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу COVID-19. При цьому, триватиме виробництво пива і спиртних напоїв.

Про це повідомляє місцеве телебачення CTV.

Прем’єр Онтаріо Дуг Форд заявив, що всі несуттєві підприємства повинні призупинити свою діяльність на, як мінімум, два тижні. Обмеження почало діяти опівночі 24 березня.

До цього моменту підприємствам потрібно було “адаптуватися і підготуватися”.

“Це було дуже важке рішення, але це правильне рішення. Зараз не час для півзаходів. Це рішення не було прийняте легко … Ми будемо і повинні зробити всі кроки, щоб уповільнити поширення COVID-19”, – заявив він.

Через кілька годин після заяви уряд випустив повний список підприємств, які вважають “несуттєвими” і такими, які повинні припинити роботу на невизначений час.

Зокрема, важливими прем’єр назвав підприємства і компанії, які продукують їжу і медикаменти, операторів стільникового зв’язку.

Також він пояснив, що наказ не означає, що всі компанії і підприємства повинні повністю припинити роботу. Деякі можуть надавати послуги дистанційно, переформатуватися і так далі. Також в провінції шукають методи, що контролювати тих, хто не виконує наказ.

При цьому компанія з продажу алкоголю LCBO і компанія з продажу пива Beer Store будуть працювати ще 14 днів після початку дії наказу про закриття. Таке рішення в уряді пояснили тим, що пиво та інші алкогольні напої – це товари продуктового типу.

Також відкритими залишать деякі будівельні компанії, які виробляють і продають товари цієї групи.

Також продовжуватиметься робота компаній, які безпосередньо задіяні в будівництві конкретних об’єктів нерухомості.

Також до категорії “важливих” потрапили ЗМІ, їхню діяльність не обмежуватимуть.

Поки що в Онтаріо введено карантинні заходи до 31 березня. Заборонено збиратися компаніями понад 50 осіб, проводитися церковні служіння й різні інші заходи.

На даний момент в Онтаріо найбільша кількість випадків заражень коронавірусом COVID-19 в Канаді – понад 500.