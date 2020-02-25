У Канаді громадяни зібрали 2,5 мільйони американських доларів для сімей співвітчизників, які загинули під час авіакатастрофи літака МАУ біля Тегерану (Іран).

Про це повідомив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань в Twitter.

“Спасибі за щедрість! Зібрано 3,29 млн (канадських доларів – ред.) Для родичів загиблих рейсу PS752 завдяки ініціативі CanadaStrong”, – написав міністр.

Нагадаємо, 8 січня невдовзі після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.

Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.