Про це повідомив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань в Twitter.
“Спасибі за щедрість! Зібрано 3,29 млн (канадських доларів – ред.) Для родичів загиблих рейсу PS752 завдяки ініціативі CanadaStrong”, – написав міністр.
Нагадаємо, 8 січня невдовзі після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ Boeing 737 зазнав аварії. Внаслідок аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.
Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.
- 16 січня Канада, Великобританія, Україна, Швеція та Афганістан підписали угоду, в рамках якої визнають Іран винним у катастрофі літака МАУ та вимагають від держави компенсацій.
- 19 січня в аеропорт “Бориспіль” прибув борт з тілами екіпажу літака Boeing-737, який 8 січня було збито в небі над Тегераном.
- Згодом з’явилася інформація, що іранська сторона наполягає на тому, щоб чорні скриньки збитого під Тереганом літака МАУ були розшифровані в Ірані.