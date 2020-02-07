Після інциденту з поїздом, що транспортує сиру нафту, який зійшов з рейок і загорівся, в Канаді ухвалили рішення ввести обмеження швидкості для залізничного транспорту, що перевозить небезпечні вантажі.

Про це повідомляє Reuters.

Йдеться про інцидент з поїздом компанії Canadian Pacific Railway Ltd.

Аварія сталася в четвер рано-вранці за місцевим часом в штаті Саскачеван. Це другий інцидент за останні два місяці.

Федеральний міністр транспорту Марк Гарно заявив, що, починаючи з півночі п’ятниці потяги, що перевозять більше 20 вагонів небезпечних вантажів, будуть обмежені швидкістю в 40 км/год по всій країні протягом наступних 30 днів.

Межу швидкості в міських районах встановили ще нижчу – до 35 км/год.

Таким чином, влада ухвалила рішення обмежити швидкість руху поїздів практично вдвічі.

Після того як спливе встановлений термін, 30 днів, влада ухвалить нове рішення – призупинити обмеження або продовжити його.

“Я розумію, що це вплине на економіку країни … але дуже і дуже важливо, щоб ми не жертвували безпекою”, – сказав Гарно.

Міністр уточнив, що до небезпечних для транспортування товарів відносяться сира нафта, яка розбавляється конденсатом, бензином, дизельним паливом, хімікатами і деякими добривами.