Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Серед побічних ефектів вакцини, які помітили медики, були біль у руці, куди робили щеплення, та підвищення температури.
“Найчастіше повідомлялося про побічні ефекти, тимчасові та легкі, такі як біль у руці, озноб або лихоманка”, – сказала доктор Супрія Шарма, головний медичний радник Health Canada.
Наразі рівень вакцинації населення в Канаді низький. Очікується, що діти зазначеного віку отримають вакцини протягом декількох тижнів.
Коли саме буде розпочато вакцинацію підлітків визначить Агенція громадського здоров’я Канади.
У США аналогічну вакцину для підлітків збираються дозволити на початку наступного тижня.
- Раніше повідомлялося, що Європейський союз домовився про покупку 1,8 мільярда доз вакцини проти коронавірусу компаній Pfizer / BioNTech. Паралельно почався суд ЄС проти компанії-розробника вакцини AstraZeneca.
- У травні Україна має отримати майже 1 млн доз вакцини Pfizer в рамках COVAX та за контрактом.