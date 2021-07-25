Про це повідомляє CTV News.
Зазначається, що Лілі Кван вийшла на прогулянку зі своєю 6-річною собакою Мейсі. Раптом дівчинку та її собаку почав переслідувати дикий койот. У якийсь момент тварина почала поводитися агресивно. Собака відчув небезпеку та перестав слідувати за своєю власницею. Дівчинка відпустила повідець.
Тоді крихітна Мейсі почала захищати Лілі, й попередила напад койота на дівчинку. Тим часом власниця собаки почала кликати на допомогу, стукаючи у будинки, що були поруч.
У якийсь момент койот завдав собаці кілька важких травм. Однак агресивна тварина все ж не змогла напасти на дівчинку.
Після нападу собаку екстрено госпіталізували. Ветеринари провели кілька операцій. На тілі Мейсі виявили 8 колотих ран. Очікується, що вона зможе повністю одужати.
Дороті Кван, мама Лілі, заявила, що Мейсі – їхній маленький герой.
“Вона дуже хоробра. Я її дуже люблю”, – додала Дороті.
- Раніше житель Канади на ім’я Брейден Мортон знайшов жінку, котра викрала його собаку. Проте замість того, щоб здати її поліції, він вирішив допомогти їй змінити життя.