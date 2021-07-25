У Торонто (Канада) маленький йоркський тер’єр врятував свою 10-річну власницю від нападу дикого койота. Момент вдалося зняти на відео.

Про це повідомляє CTV News.

Зазначається, що Лілі Кван вийшла на прогулянку зі своєю 6-річною собакою Мейсі. Раптом дівчинку та її собаку почав переслідувати дикий койот. У якийсь момент тварина почала поводитися агресивно. Собака відчув небезпеку та перестав слідувати за своєю власницею. Дівчинка відпустила повідець.

Тоді крихітна Мейсі почала захищати Лілі, й попередила напад койота на дівчинку. Тим часом власниця собаки почала кликати на допомогу, стукаючи у будинки, що були поруч.

У якийсь момент койот завдав собаці кілька важких травм. Однак агресивна тварина все ж не змогла напасти на дівчинку.

Після нападу собаку екстрено госпіталізували. Ветеринари провели кілька операцій. На тілі Мейсі виявили 8 колотих ран. Очікується, що вона зможе повністю одужати.

Дороті Кван, мама Лілі, заявила, що Мейсі – їхній маленький герой.

“Вона дуже хоробра. Я її дуже люблю”, – додала Дороті.