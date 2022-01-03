У канадській провінції Нью-Брансвіку вже понад два роки триває спалах прогресуючого неврологічного захворювання, яке вражає все більшу кількість молодих людей і спричиняє швидке зниження когнітивних функцій.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

У розмові з Guardian, співробітник Vitalité Health Network, одного з двох органів охорони здоров’я провінції, сказав, що кількість таких випадків зростає, і що у молодих людей, які не мали раніше проблем зі здоров’ям, розвивається низка тривожних симптомів – швидка втрата ваги, безсоння, галюцинації, заплутане мислення та обмеження рухливості.

Офіційна кількість розслідуваних справ – 48 – залишається незмінною з моменту її першого оголошення на початку весни 2021 року. Але кілька джерел стверджують, що з таких випадків не менше 150.

Водночас було зафіксовано щонайменше дев’ять випадків, коли у двох людей, які перебували в тісному контакті з хворими, але без спільних генетичних зв’язків, з’явилися схожі симптоми, що свідчить про те, що можуть бути залучені фактори навколишнього середовища.

Один підозрюваний випадок стосувався чоловіка, у якого розвивалися симптоми деменції та атаксії (розлад координації довільних рухів, що може проявлятися порушеннями ходи, рухів рук і очей). Його дружина, яка доглядала за ним, раптово почала втрачати сон і відчувала виснаження м’язів, деменцію та галюцинації. Зараз її стан гірший за його.

Жінку 30 років описували як невербальну, її годували через зонд. У її доглядальниці, 20-річної медсестри, також нещодавно почали проявлятися симптоми неврологічного розладу.

В іншому випадку молода мама швидко “схудла” майже на 25 кілограмів, у неї розвинулася безсоння і почалися галюцинації. Зображення головного мозку показало прогресуючі ознаки атрофії.

Спеціальна клініка нейродегенеративних розладів, яку також називають клінікою розуму, у місті Монктон є центром розгляду випадків з регіону. Ці випадки спантеличують лікарів і не дають результатів при проведенні стандартизованих неврологічних тестів, які використовувалися для виключення певних станів.

Експерти, знайомі з цими випадками, насторожені, в основному через вік пацієнтів. Неврологічні захворювання у молодих людей зустрічаються рідко.

Померлим приписують смерть від ускладнення хвороби Альцгеймера. Але лікарів просять перевірити рештки померлих на наявність нейротоксинів, включаючи β-метиламіно-L-аланін (BMAA), який, як припускають, міг бути винуватцем хвороби – але цього поки що ніхто не робить, а хвороба Альцгеймера у такому віці виникає рідко.

“Ми постійно говоримо пацієнтам, що за ними стоїть країна, і що тести будуть зроблені, щоб ми могли це зрозуміти. Ми кажемо їм, що ми розберемося в цьому, щоб ми могли їм допомогти”, – сказав співробітник Vitalité. “І поки цього не сталося. Але ми їм потрібні”.