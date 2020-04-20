Про це повідомляє агентство Reuters.
Серед жертв була офіцер Канадської королівської кінної поліції Хейді Стівенсон, 23-річний військовий з двома дітьми.
У поліції заявили, що Габріель Вортман працював дантистом і поки немає ніяких підстав пов’язувати подію з тероризмом. Вони сказали, що не мають ні найменшого уявлення щодо його мотивації.
Правоохоронці ліквідували стрілка.
Зазначається, що це наймасовіша стрілянина в Канаді з 1989 року, коли в Монреалі злочинець Марк Лепін вбив 15 жінок в політехнічній школі.
Крім того, масові розстріли доволі рідко трапляються в Канаді, де діють більш жорсткі закони щодо контролю над зброєюі, ніж в Сполучених Штатах.
- Раніше повідомлялося, що у Вінницькій області чоловік почав стрілянину з вікна будинку і поранив чотирьох поліціянтів-спецпризначенців.