У канадській провінції Нова Шотландія 51-річний стрілець Габріель Вортман, який маскувався під поліцейського, вбив щонайменше 16 осіб.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Серед жертв була офіцер Канадської королівської кінної поліції Хейді Стівенсон, 23-річний військовий з двома дітьми.

У поліції заявили, що Габріель Вортман працював дантистом і поки немає ніяких підстав пов’язувати подію з тероризмом. Вони сказали, що не мають ні найменшого уявлення щодо його мотивації.

Правоохоронці ліквідували стрілка.

Зазначається, що це наймасовіша стрілянина в Канаді з 1989 року, коли в Монреалі злочинець Марк Лепін вбив 15 жінок в політехнічній школі.

Крім того, масові розстріли доволі рідко трапляються в Канаді, де діють більш жорсткі закони щодо контролю над зброєюі, ніж в Сполучених Штатах.