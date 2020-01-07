Про це повідомили в прес-центрі ООС.

Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Два рази противник відкривав вогонь зі станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по нашим позиціям неподалік населеного пункту Піски, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” .

Тричі з 82-мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів зафіксовано обстріл захисників Кримського, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”.

“Вчора, 6 січня, у результаті ворожого обстрілу два військовослужбовця Об’єднаних сил отримали поранення”, – повідомили в ООС.

З початку цієї доби, 7 січня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Втрат з нашого боку немає.