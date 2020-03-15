Про це повідомила в Facebook нардеп від “Європейської Солідарності” Ірина Геращенко.

Геращенко звернула увагу на різкий стрибок цін на авіаквитки з європейських міст в Україну, пов’язаний із прийдешнім закриттям українського кордону. Вона розкритикувала такий крок авіакомпанії та закликала представників влади відреагувати на це.

“В своєму відеозверненні Зеленський грізно заявив : не можна наживатися на війні і вірусі. Повністю підтримую! Сподіваюся, сьогодні ОП , КМ, РНБО і МЗС відреагують на той факт, що єдиний монополіст МАУ в переддень закриття кордонів підняли ціни квитки до 1500-1800 доларів! А могли б зробити навпаки, додаткові рейси зі стандартними, а то й нижчими цінами – аби допомогти українцям повернутися додому. Були б героями і отримали подяку суспільства”, — написала вона.

Варто відзначити, що квиток з Парижу в українську столицю на 15-16 березня, згідно з даними на сайті МАУ, зараз коштує 35 тисяч гривень. На інші дні (після закриття кордону) вартість квитка зазначена 7,8 та 8,1 тисяч гривень.

Перемикаючись між днями вильоту на сайті авіакомпанії можна також помітити стару ціну на рейс в неділю — раніше квиток коштував 21,9 замість 35,4 тисяч гривень.

Квиток на рейс з Брюсселя до Києва на 16 березня — останній день перед закриттям кордону — зараз коштує від 28,4 тисяч гривень. У наступні дні за квитки вказана ціна в діапазоні 4-5 тисяч гривень.