Про це повідомляється на сайті львівського клубу.
Гравці і тренерський штаб “Карпат” пройшли тестування на COVID-19, за результатами якого клуб був змушений заявити про спалах коронавірусу.
“Сьогодні з лабораторії було отримано трохи менше половини позитивних результатів на наявність вірусу в карпатівців (всього тестування пройшли 65 осіб)”, – йдеться в повідомленні.
Всі, хто виявився інфікованим ознайомилися з результатами і знаходяться в ізоляції під контролем медиків.
“Звертаємося до вищих футбольних інстанцій з проханням не зупиняти поєдинки поточного сезону. Також звертаємося до всіх без винятків клубам України – максимально відповідально поставтеся до тестування гравців, тренерів та персоналу. Від ризику зараження не застрахований ніхто”, – відзначили в футбольному клубі.
За інформацією Football.ua, кількість хворих в клубі прирівнюється до 25, серед яких 11 футболістів.
- В апараті Міністерства охорони здоров’я України зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.
- З 1 червня стартував черговий етап ослаблення карантину в Україні. Так, почали працювати басейни; фітнес-центри; спортивні зали. Також було запущено міжобласне сполучення в тих областях, де це дозволяє епідемічна ситуація.
- Міжобласні автобусні перевезення з 1 червня запрацювали в Житомирській, Луганській, Донецькій, Одеській, Тернопільській, Івано-Франківській, Полтавській, Харківській і Черкаській областях.