У футбольному клубі "Карпати" скасували всі тренування і ввели карантин як мінімум на два тижні.

Про це повідомляється на сайті львівського клубу.

Гравці і тренерський штаб “Карпат” пройшли тестування на COVID-19, за результатами якого клуб був змушений заявити про спалах коронавірусу.

“Сьогодні з лабораторії було отримано трохи менше половини позитивних результатів на наявність вірусу в карпатівців (всього тестування пройшли 65 осіб)”, – йдеться в повідомленні.

Всі, хто виявився інфікованим ознайомилися з результатами і знаходяться в ізоляції під контролем медиків.

“Звертаємося до вищих футбольних інстанцій з проханням не зупиняти поєдинки поточного сезону. Також звертаємося до всіх без винятків клубам України – максимально відповідально поставтеся до тестування гравців, тренерів та персоналу. Від ризику зараження не застрахований ніхто”, – відзначили в футбольному клубі.

За інформацією Football.ua, кількість хворих в клубі прирівнюється до 25, серед яких 11 футболістів.