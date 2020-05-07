У Карпатах на горі Піп Іван спостерігається мороз і хуртовина: випало до 15 см снігу.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост.

“Станом на 08:00 7 травня на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря -3°С, вітер північно-західний 14-15 м/с, хмарно, хуртовина, обмежена видимість до 20 м. Випало 15 см снігу”, – сказано в повідомленні.

Заметіль триває з учорашнього вечора. Напередодні повідомлялося, що пориви вітру на горі досягали 25 м/с.

‼️ Радимо утриматися від виходу у високогір’я 🚷

Станом на 19:00 06.05.2020 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -5°С, вітер північно-західний поривами до 25 м/с , хмарно, хуртовина, обмежена видимість до 20м. Опубліковано Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост Середа, 6 травня 2020 р.

Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

У свою чергу в Українському гідрометцентрі попереджали, що протягом доби 6 травня, а також у першій половині дня 7 травня в Карпатах очікується сніг, місцями хуртовини і сильний вітер (до 20 м/с, подекуди до 24 м/с). Такі погодні умови спровоковані проходженням активного циклону.

Синоптики прогнозували приріст сніжного покриву висотою до 20 см на середньогір’ї і до 35 см на високогір’ї. Вони закликали утриматися від походу в гори.

Станом на ранок 7 травня в районі сніголавинної станції “Пожежевська” (знаходиться на однойменній горі) спостерігається вітер 8-10 м/с і сніг. Температура повітря становить -0,7°С.

Сніг і мороз до -1,4°С спостерігається і на посту “Драгобрат”. Зокрема, снігом засипало однойменний гірськолижний курорт.

А так зараз виглядає територія біля компресорної станції “Воловець” в Карпатах:

Фото: facebook.com/tsoua2020

ДОВІДКА. Піп Іван (також Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) — одна з найвищих вершин Українських Карпат, з висотою 2020,5 м. Розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб.