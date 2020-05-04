У Карпатах на горі Піп Іван випав сніг, обмежена видимість, а також мороз і буря.

Про це повідомляє Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці в Facebook.

“Станом на 8:30 04.05.2020 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 40 м. Вітер західний 17 м / сек. Температура повітря -2 ° С. Падає невеликий сніг. Заметіль”, – сказано в повідомленні.

Також наголошується, що 4 травня очікується підйом рівня води в річці Прут, а з 4 на 5 травня очікуються заморозки.

Відзначимо, гора Піп Іван або Чорна Гора – одна з найвищих вершин Українських Карпат, висотою 2020,5 м.