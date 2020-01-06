Про це повідомили у відділі гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру.
“Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх і великих лавин”, – йдеться в повідомленні.
Синоптики відзначають, що лавини можуть зійти на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей і в горах Чернівецької області. Вони закликали утриматися від походів на високогір’ї.
Крім цього, помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) очікується 6-7 січня в горах Львівської області.
- За даними сніголавинних станцій станом на 8 ранку 6 січня в Карпатах висота снігового покриву місцями становить до 61 сантиметра.