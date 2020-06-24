Про це повідомила екоактивістка Яніна Лучейко на своїй сторінці в Facebook.

Уточнюється, що мова йде про озерце Криве, яке знаходилося в районі селища Верховина.

За словами активістки, за останні дні через негоду сталося три зсуви, один з яких перегородив дорогу в селище Кривець, а інші два спустилися навколо озера. При цьому дамбу знесло і озеро змило в річку Чорний Черемош.

Лучейко нагадала, що озеро Криве було утворено в 2008 році теж в результаті повені.

“Тоді обвал перекрив потік, даючи життя новій природній локації”, – уточнила вона.