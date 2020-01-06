За даними сніголавинних станцій станом на 8 ранку 6 січня в Карпатах висота снігового покриву місцями становить до 61 сантиметра.

Про це повідомляє відділ гідропрогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах.

Зокрема, на сніголавинній станції Пожижевська висота снігового покриву становить 10-61 см.

“За даними сніголавинних станцій станом на 8:00 6 січня 2020 року на сніголавинній станції Пожижевська: температура повітря: -10,8 градусів, вітер: вітер, хмарно, сніг. Висота снігового покриву становить 10-61 см, сніг хуртовинний, стабільний”, – зазначено в повідомленні.

При цьому на сніголавинній станції Плай температура повітря досягає -10,3 градусів, вітер північно-західний, швидкість 5-8 м/с.

“Є хмарність. Висота снігового покриву становить 19-42 см, сніг свіжий, пиловидний, помірно закріплений”, – інформує Укргідрометцентр.

Крім того, на сніголавинному посту Драгобрат температура повітря становить -11,7 градусів, а висота сніжного покриву – 21 см.

Нагадаємо, 7 січня на частини України пройде сніг, вночі температура до -10 °C, вдень – від -1 °C до + 1 °C. На решті території – сонячно, без опадів, в Криму до + 3 °C.