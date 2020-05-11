Станом на понеділок, 11 травня, висота снігового покриву в Карпатах подекуди сягає півметра.

Про це повідомляє Український гідрометцентр в Facebook.

За даними синоптиків, станом на 9 ранку на сніголавинній станції Пожижевська висота снігового покриву становить 0-50 сантиметрів. Температура повітря досягає 12,4 градуса, вітер південно-східний 2-4 м / с, хмарно.

“Висота снігового покриву становить 0-50 см, вкритість 20%, сніг старий, злежаний”, – зазначено в повідомленні.

Фото: Victor Zhulenko

Також до 20 см снігу зафіксували на Драгобраті.

“На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря 8,3 градуса. Висота снігового покриву становить 19 см”, – інформують в Українському гідрометцентрі.