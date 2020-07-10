Про це заявив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час телезвернення.

“На жаль, хвороба продовжує забирати життя казахстанців. Хтось втратив батька, матір, брата, сестру, сина і дочку. Я висловлюю свої співчуття рідним і близьким померлих. Це спільна трагедія для всіх нас. Тому мною прийнято рішення оголосити 13 липня днем національної жалоби за казахстанцями, які стали жертвами пандемії”, — сказав він.

За його словами, в країні розпочалася друга хвиля COVID-19. Причиною цього Токаєв вважає масове недотримання карантину.

“Держкомісією прийнято рішення про введення двотижневого карантину по всій країні. Це правильне рішення. Наразі з’явилися перші ознаки стабілізації ситуації. Однак розслаблятися, звичайно, рано. Майбутні тижні стануть вирішальними в нашій боротьбі з пандемією”, – зазначив президент.