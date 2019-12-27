Про це повідомляє ВВС.
У повідомленні сказано, що літак належить казахській авіакомпанії Bek Air. На борту були 93 пасажири і 5 членів екіпажу.
За попередньою інформацією, шестеро загиблих – діти.
Також повідомляється про близько 60 поранених, включаючи дітей. Їх доставили в лікарню для надання необхідної медичної допомоги.
Незабаром після зльоту в аеропорту Алмати літак почав падати.
Це сталося о 7:22 за місцевим часом.
На місце події прибули співробітники служби екстреної допомоги.
Також відомо, що літак прямував з міста Алмати до столиці країни Нурсултан.
Оскільки літак впав в районі житлового сектора, проводиться евакуація місцевих жителів.
Причина аварії поки не встановлена.
У МВС Казахстану повідомили, що в певний момент літак втратив висоту при зльоті і, пробивши бетонну огорожу, зіткнувся з двоповерховим будинком.
Всі польоти літаків цієї моделі (Fokker 100) призупинили після краху.
Інформаційний сайт авіації Flightradar24 повідомляє, що рейс вилетів о 01:21 за Гринвічем, і “останній сигнал було отримано в ту ж хвилину”. Там повідомлялося, що Bek Air Flight Z92100 – це літак Fokker 100.
Bek Air #Z92100 crashed shortly after takeoff from Almaty this morning. Preliminary ADS-B data is available at https://t.co/mZRiDsJVkx. We are currently retrieving and processing granular ADS-B data for this flight. pic.twitter.com/n0G5sujqiM
— Flightradar24 (@flightradar24) 27 декабря 2019 г.
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв вже висловив “глибоке співчуття” родичам загиблих. Він також сказав, що “всі винні будуть суворо покарані відповідно до закону”.
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