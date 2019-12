Про це повідомляє ВВС.

У повідомленні сказано, що літак належить казахській авіакомпанії Bek Air. На борту були 93 пасажири і 5 членів екіпажу.

За попередньою інформацією, шестеро загиблих – діти.

Також повідомляється про близько 60 поранених, включаючи дітей. Їх доставили в лікарню для надання необхідної медичної допомоги.

Незабаром після зльоту в аеропорту Алмати літак почав падати.

Це сталося о 7:22 за місцевим часом.

На місце події прибули співробітники служби екстреної допомоги.

Також відомо, що літак прямував з міста Алмати до столиці країни Нурсултан.

Оскільки літак впав в районі житлового сектора, проводиться евакуація місцевих жителів.

Причина аварії поки не встановлена.

У МВС Казахстану повідомили, що в певний момент літак втратив висоту при зльоті і, пробивши бетонну огорожу, зіткнувся з двоповерховим будинком.

Всі польоти літаків цієї моделі (Fokker 100) призупинили після краху.

Інформаційний сайт авіації Flightradar24 повідомляє, що рейс вилетів о 01:21 за Гринвічем, і “останній сигнал було отримано в ту ж хвилину”. Там повідомлялося, що Bek Air Flight Z92100 – це літак Fokker 100.

Bek Air #Z92100 crashed shortly after takeoff from Almaty this morning. Preliminary ADS-B data is available at https://t.co/mZRiDsJVkx. We are currently retrieving and processing granular ADS-B data for this flight. pic.twitter.com/n0G5sujqiM

— Flightradar24 (@flightradar24) 27 декабря 2019 г.