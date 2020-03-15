У Казахстані введено режим надзвичайного стану у зв’язку з коронавірусом

У зв'язку із загрозою поширення коронавірусу SARS-CoV-2 в Казахстані влада країни вводить режим надзвичайного стану.

Про це йдеться в указі, який підписав президент країни Касим-Жомарт Токаєв.

Екстрені заходи будуть діяти з 16 березня по 15 квітня.

“Обмежена робота великих магазинів, торгово-розважальних центрів, кінотеатрів, театрів, виставок та інших об’єктів з масовим скупченням людей”, – йдеться в документі.

Указом введено карантин на всій території країни. Забороняється проведення масових заходів, в тому числі сімейних.

Уряд Казахстану також обмежив перетинання державного кордону в обидві сторони всіма видами транспорту. При цьому обмеження на в’їзд не поширюються на громадян країни, які перебувають за кордоном, вони зможуть повернутися додому.

Раніше влада Казахстану скоротила число польотів в Німеччину, Великобританію, Угорщину, Нідерланди, ОАЕ, Польщу, Туреччину і Чехію, а також в Білорусь, Грузію і Україну. Крім того, був скасований парад в День перемоги 9 травня.

У Казахстані офіційно підтверджені вісім випадків зараження SARS-CoV-2.