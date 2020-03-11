На північному сході Кенії браконьєри вбили дуже рідкісних білих жирафів - маму та дитинча.

Про це повідомляє британська телерадікомпанія BBC.

За словами рейнджерів, труп самки і дитинчата знайшли біля села на північному сході округу Гарісса. Є ще один білий жираф – він живий. Вважається, що він залишився єдиним у світі.

Їх біле забарвлення обумовлене рідкісним станом, що називається лейцізмом, при якому клітини шкіри не мають пігментації.

Голова громади Ішакбіні Хірола Мохаммед Ахмедноор розповів, що останній раз самку з дитинчам бачили більше трьох місяців тому.

“Це дуже сумний день для Кенії. Ми єдина громада в світі, яка є піклувальником білого жирафа. Їхнє вбивство є серйозним ударом по тим заходам, які були зроблені по збереженню цього рідкісного та унікального виду”, – сказав Ахмедноор.

Браконьєрів поки не знайшли і також не відомі їхні мотиви.

Товариство дикої природи Кенії, головний орган з охорони природи в східноафриканському штаті, заявило, що розслідує цей інцидент.

Зазначається, що тварини жили в заповіднику на великій обгородженій території. Там також є села.

Білі жирафи були вперше виявлені в Кенії у березні 2016 року.

За даними Африканського фонду дикої природи, близько 40% популяції жирафів зникло за останні 30 років.