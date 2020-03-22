У Київській міській державній адміністрації (КМДА) пояснили механізм отримання спеціальних перепусток на громадський транспорт під час карантину в Києві.

Про це повідомив перший заступник мера Києва Микола Поворозник на сторінці в Facebook.

Поворозник нагадав, що з понеділка, 23 березня, громадський транспорт у столиці працюватиме за спеціальним графіком і перевозитиме тільки окремі категорії громадян – працівників важливих для життя міста і країни організацій і підприємств.

“Про спецквитки для цих категорій. Щоб забезпечити своїх працівників спецквитками, керівники таких підприємств повинні звернутися до профільних департаментів КМДА або в Управління з питань цивільного захисту, за місцем розташування – в районні в Києві державні адміністрації”, – пояснив він.

Після цього місцеві органи влади сформують пропозиції щодо необхідної кількості пропусків і передадуть їх до Департаменту транспортної інфраструктури, що забезпечити видачу перепусток підприємствам.