Про це повідомив перший заступник мера Києва Микола Поворозник на сторінці в Facebook.
Поворозник нагадав, що з понеділка, 23 березня, громадський транспорт у столиці працюватиме за спеціальним графіком і перевозитиме тільки окремі категорії громадян – працівників важливих для життя міста і країни організацій і підприємств.
“Про спецквитки для цих категорій. Щоб забезпечити своїх працівників спецквитками, керівники таких підприємств повинні звернутися до профільних департаментів КМДА або в Управління з питань цивільного захисту, за місцем розташування – в районні в Києві державні адміністрації”, – пояснив він.
Після цього місцеві органи влади сформують пропозиції щодо необхідної кількості пропусків і передадуть їх до Департаменту транспортної інфраструктури, що забезпечити видачу перепусток підприємствам.
- 21 березня мер Києва Віталій Кличко заявив про посилення карантинних заходів у столиці, зокрема, про зупинення роботи громадського транспорту з 23 березня.
- 17 березня з 23:00 вечора в Києві припинив роботу метрополітен у зв’язку з введенням в країні карантинних заходів через спалах коронавірусу COVID-19. У зв’язку з цим КП “Київпастранс” оприлюднив маршрути наземного транспорту, які дублюють гілки метро.
- Кияни, які раніше діставалися на роботу і з роботи на метро, змушені шукати інші способи це зробити. В результаті жителям столиці довелося годинами стояти на зупинках в очікуванні транспорту, утворюючи величезні черги.