Про це йдеться у розпорядженні, оприлюдненому на сайті КМДА.
Основні правила роботи метро після пом’якшення карантину:
- Пасажирів допускатимуть, як в наземний транспорт, так і метро тільки за наявності захисної маски.
- Вагони метро повинні дезінфікувати під час заходу поїздів в електродепо і на пункти технічного обслуговування.
- Крім того, дезінфекційні заходи кожні три години повинні здійснюватися на зупинках, в приміщеннях станцій для пасажирів на платформах, у вестибюлях і приміщеннях станцій метрополітену (обов’язково – перед відкриттям станцій метро).
- У метрополітені мають забезпечити санітарний контроль пасажирів на вході до приміщень станцій. У разі виявлення візуальних ознак гострого респіраторного захворювання – мають проводити температурний скринінг. Не повинні допускати у метро пасажирів із температурою тіла вище 37,2 або з ознаками інфекційного захворювання.
- У підземці також повинні забезпечити санітарну відстань не менш ніж 1,5 метра між пасажирами в чергах у каси і термінали самообслуговування, на платформах і у вестибюлях станцій.
- У разі скупчення пасажирів – обмежувати кількість пасажирів на станціях метрополітену (повне або часткове закриття на вхід) з метою дотримання санітарних відстаней.
- У транспорті повинні інформувати пасажирів про встановлені протиепідемічні обмеження.
- Водії, машиністи, кондуктори, контролери, інший персонал повинні забезпечити засобами індивідуального захисту. Крім того, повинні контролювати стан їхнього здоров’я. До роботи не повинні допускати осіб з ознаками респіраторного інфекційного захворювання та осіб, які потребують самоізоляції.
Влада столиці та метрополітен закликають пасажирів після відновлення роботи підземки користуватися транспортом за нагальної необхідності.
Зазначається, що поліція у метрополітені готова до здійснення контролю за дотриманням правил.
- Раніше повідомлялося, що з 25 травня в Києві буде відновлено роботу метрополітену в звичайному режимі.