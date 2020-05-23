Київська міська держадміністрація оприлюднила вимоги до роботи метро, відкриття якого заплановане на 25 травня.

Про це йдеться у розпорядженні, оприлюдненому на сайті КМДА.

Основні правила роботи метро після пом’якшення карантину:

Пасажирів допускатимуть, як в наземний транспорт, так і метро тільки за наявності захисної маски.

Вагони метро повинні дезінфікувати під час заходу поїздів в електродепо і на пункти технічного обслуговування.

Крім того, дезінфекційні заходи кожні три години повинні здійснюватися на зупинках, в приміщеннях станцій для пасажирів на платформах, у вестибюлях і приміщеннях станцій метрополітену (обов’язково – перед відкриттям станцій метро).

У метрополітені мають забезпечити санітарний контроль пасажирів на вході до приміщень станцій. У разі виявлення візуальних ознак гострого респіраторного захворювання – мають проводити температурний скринінг. Не повинні допускати у метро пасажирів із температурою тіла вище 37,2 або з ознаками інфекційного захворювання.

У підземці також повинні забезпечити санітарну відстань не менш ніж 1,5 метра між пасажирами в чергах у каси і термінали самообслуговування, на платформах і у вестибюлях станцій.

У разі скупчення пасажирів – обмежувати кількість пасажирів на станціях метрополітену (повне або часткове закриття на вхід) з метою дотримання санітарних відстаней.

У транспорті повинні інформувати пасажирів про встановлені протиепідемічні обмеження.

Водії, машиністи, кондуктори, контролери, інший персонал повинні забезпечити засобами індивідуального захисту. Крім того, повинні контролювати стан їхнього здоров’я. До роботи не повинні допускати осіб з ознаками респіраторного інфекційного захворювання та осіб, які потребують самоізоляції.

Влада столиці та метрополітен закликають пасажирів після відновлення роботи підземки користуватися транспортом за нагальної необхідності.

Зазначається, що поліція у метрополітені готова до здійснення контролю за дотриманням правил.