Про це йдеться у розпорядженні, оприлюдненому на сайті КМДА.

Основні правила роботи метро після пом’якшення карантину:

  • Пасажирів допускатимуть, як в наземний транспорт, так і метро тільки за наявності захисної маски.
  • Вагони метро повинні дезінфікувати під час заходу поїздів в електродепо і на пункти технічного обслуговування.
  • Крім того, дезінфекційні заходи кожні три години повинні здійснюватися на зупинках, в приміщеннях станцій для пасажирів на платформах, у вестибюлях і приміщеннях станцій метрополітену (обов’язково – перед відкриттям станцій метро).
  • У метрополітені мають забезпечити санітарний контроль пасажирів на вході до приміщень станцій. У разі виявлення візуальних ознак гострого респіраторного захворювання – мають проводити температурний скринінг. Не повинні допускати у метро пасажирів із температурою тіла вище 37,2 або з ознаками інфекційного захворювання.
  • У підземці також повинні забезпечити санітарну відстань не менш ніж 1,5 метра між пасажирами в чергах у каси і термінали самообслуговування, на платформах і у вестибюлях станцій.
  • У разі скупчення пасажирів – обмежувати кількість пасажирів на станціях метрополітену (повне або часткове закриття на вхід) з метою дотримання санітарних відстаней.
  • У транспорті повинні інформувати пасажирів про встановлені протиепідемічні обмеження.
  • Водії, машиністи, кондуктори, контролери, інший персонал повинні забезпечити засобами індивідуального захисту. Крім того, повинні контролювати стан їхнього здоров’я. До роботи не повинні допускати осіб з ознаками респіраторного інфекційного захворювання та осіб, які потребують самоізоляції.

Влада столиці та метрополітен закликають пасажирів після відновлення роботи підземки користуватися транспортом за нагальної необхідності.

Зазначається, що поліція у метрополітені готова до здійснення контролю за дотриманням правил.

 