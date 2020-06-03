Департамент освіти Києва на підставі рішення комісії з надзвичайних ситуацій пропонує скасувати цього року зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) для випускників, які не планують вступати до вищих навчальних закладів.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

“У школах столиці та країни завершився навчальний рік. Учні закінчили його дистанційно. Але попереду – для випускників – зовнішнє незалежне оцінювання. І багато випускників, а також їхні батьки хвилюються через те, як воно пройде… Ми пропонуємо, щоб випускники, які не планують цього року вступати до українських вищих навчальних закладів, не складали ЗНО. Це ж стосується і випускників закладів професійно-технічної освіти”, – наголосив Кличко.

Він уточнив, що ті випускники, хто має намір вступати до вищих навчальних закладів, пройдуть ЗНО відповідно до затвердженого графіка. За словами Кличка, цього року ЗНО в столиці планують складати 31 тис. осіб. І тільки 17 тисяч з них – цьогорічні випускники шкіл.

“Для проведення оцінювання в Києві підготували майже 7 тисяч аудиторій. Там будуть здійснювати всі необхідні дезінфікуючі заходи та контроль за станом тих, хто прийде на ЗНО”, – наголосив Кличко.

Він також поінформував, що Департамент освіти КМДА запропонував скасувати цього року підсумкову атестацію для випускників 11-х класів.

“Департамент освіти міста запропонував скасувати цього року державну підсумкову атестацію для одинадцятих класів. Для учнів 4 і 9 класів міністерство її скасувало раніше”, – розповів Кличко.

(На відео – з 5:52)