Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
“У школах столиці та країни завершився навчальний рік. Учні закінчили його дистанційно. Але попереду – для випускників – зовнішнє незалежне оцінювання. І багато випускників, а також їхні батьки хвилюються через те, як воно пройде… Ми пропонуємо, щоб випускники, які не планують цього року вступати до українських вищих навчальних закладів, не складали ЗНО. Це ж стосується і випускників закладів професійно-технічної освіти”, – наголосив Кличко.
Він уточнив, що ті випускники, хто має намір вступати до вищих навчальних закладів, пройдуть ЗНО відповідно до затвердженого графіка. За словами Кличка, цього року ЗНО в столиці планують складати 31 тис. осіб. І тільки 17 тисяч з них – цьогорічні випускники шкіл.
“Для проведення оцінювання в Києві підготували майже 7 тисяч аудиторій. Там будуть здійснювати всі необхідні дезінфікуючі заходи та контроль за станом тих, хто прийде на ЗНО”, – наголосив Кличко.
Він також поінформував, що Департамент освіти КМДА запропонував скасувати цього року підсумкову атестацію для випускників 11-х класів.
“Департамент освіти міста запропонував скасувати цього року державну підсумкову атестацію для одинадцятих класів. Для учнів 4 і 9 класів міністерство її скасувало раніше”, – розповів Кличко.
(На відео – з 5:52)
- Раніше Міністерство освіти і науки України прийняло рішення щодо скасування державної підсумкової атестації для учнів 4-х та 9-х класів у зв’язку із введенням карантину в країні.
- У Міністерстві освіти й науки України оприлюднили дати проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році. ЗНО стартує з 25 червня.
- Абітурієнти з окупованого Криму й окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) можуть вступати без зовнішнього незалежного оцінювання до будь-якого навчального закладу, де працюватимуть освітні центри “Крим-Україна” та “Донбас-Україна”, до 23 жовтня включно.