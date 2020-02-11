Про це розповів в інтерв’ю “Економічній правді” перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

“Відкрита у грудні естакада для проїзду автомобілів між вулицями Гетьмана та Довженка — це незавершена перша черга реконструкції Шулявського шляхопроводу. Мають бути добудовані ще два з’їзди і проведений благоустрій. У мене є всі сподівання, що до кінця літа завершимо цю розв’язку в повному обсязі“, – наголосив він.

Заступник голови КМДА уточнив, що з’їзди орієнтовно будуть готові вже до березня. Тоді ж будуть змонтовані опори для контактної мережі тролейбусів.

Поворозник нагадав про необхідність знести цех № 5 Першого київського машинобудівного заводу (який раніше називався “Більшовик”) для будівництва з’їзду. З даного питання ведуться переговори з Фондом державного майна України. У ФДМ просять за його викуп 700 мільйонів гривень. У КМДА вважають таку суму неприйнятною.

“Розвалити аварійну будівлю (заводський цех, — ред.), зробити там благоустрій, побудувати один заїзд — це робиться достатньо швидко. Це якщо нам вдасться домовитися з Фондом державного майна щодо п’ятого цеху заводу “Більшовик”… За такі цифри купувати приміщення цеху, що розвалюється, для мене абсурдно. Але ми в процесі переговорів. Йдеться про майже 700 млн грн. На нашу думку, це дуже завищена цифра. Ми не хочемо нічого задарма, і в той же час не хочемо ні за що переплачувати”, – зазначив Поворозник.

Він додав, що технічний стан і вартість будівлі повинен оцінити експерт.

Заступник голови КМДА також поінформував, що до 1 січня 2020 року на проєкт реконструкції мосту було витрачено трохи більше 856 млн гривень.

“Нова вартість шляхопроводу перевищить 1,05 млрд грн, але поки точна сума невідома”, – заявив він.