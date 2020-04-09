У Києві доступ до бази даних пацієнтів, у яких підозрюється чи був діагностований коронавірус COVID-19, є тільки у державної установи "Міський лабораторний центр МОЗ України".

Про це повідомив у коментарі #Буквам перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Так, раніше в Мережі з’явився список київських будинків, де живуть люди, інфіковані коронавірусом. У статті #Букв “А сусідка наша хвора: як база тестованих на коронавірус стала загальнодоступною” детально описується ситуація, коли про тестування на COVID-19 мешканки одного з будинків стало відомо всім його жителям.

У КМДА кажуть, що доступ до інформації про хворих і тих, хто здавав тест на коронавірус, є лише у Лабораторного центру.

“Є у нас така державна установа – Лабораторний центр, і у нього єдиного є доступ до бази даних пацієнтів, у яких підозрюють коронавірус або в яких він діагностований. Більше ні в кого”, – зазначив у коментарі #Буквам Поворозник.

“Кілька днів тому була інформація, що в Інтернет злили якісь матеріали, але це запитання до поліції. Думаю, що час від часу ми будемо натикатися на такі історії, як ваша, і причина тут у людському факторі”, -додав він.

На запитання, чи є доступ у чиновників районних адміністрацій до такої інформації, заступник мера відповів, що у них цієї інформації не повинно бути. І єдиний, хто може курирувати таких хворих, – сімейний лікар.

“Але у нас завжди є бажання голови ОСББ або сусіда підмінити собою правоохоронну систему або “швидку” – цей фактор завжди буде”, – наголосив Поворозник.

Він бачить проблему розголошення такої інформації не в ній самій, а в тому, як її, власне, використовують люди. Тому що реакція може бути абсолютно різною.