27 лютого 2020 року у Колонній залі Київської міської державної адміністрації відбудеться Всеукраїнський форум "Роль меценатства у розвитку культури".

Організаторами форуму виступили ВГО “Спілка християнських письменників України”, Київська міська рада та Громадська рада при КМДА.

Головні теми форуму:

Сучасні приклади меценатства.

Складнощі на шляху реалізації проєктів у сфері меценатства та їх вирішення.

Об‘єднання зусиль з метою відродження та популяризації меценатства.

Впровадження сучасних PR-технологій для розповсюдження та популяризації меценатства.

Залучення бізнесу до суспільно-корисного меценатства.

Меценатство – це модно та просто.

Меценатство як запобігання деградації суспільства.

Запрошуємо представників громадянського суспільства та всіх зацікавлених взяти участь у форумі.

Вхід за попередньою реєстрацією. Онлайн форма: https://forms.gle/uJ4WmKBvyz7TF6JV6

Захід відбудеться за адресою: вул. Хрещатик, 36, Колонна зала КМДА з 14:00 до 18:00.