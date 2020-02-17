Організаторами форуму виступили ВГО “Спілка християнських письменників України”, Київська міська рада та Громадська рада при КМДА.
Головні теми форуму:
- Сучасні приклади меценатства.
- Складнощі на шляху реалізації проєктів у сфері меценатства та їх вирішення.
- Об‘єднання зусиль з метою відродження та популяризації меценатства.
- Впровадження сучасних PR-технологій для розповсюдження та популяризації меценатства.
- Залучення бізнесу до суспільно-корисного меценатства.
- Меценатство – це модно та просто.
- Меценатство як запобігання деградації суспільства.
Запрошуємо представників громадянського суспільства та всіх зацікавлених взяти участь у форумі.
Вхід за попередньою реєстрацією. Онлайн форма: https://forms.gle/uJ4WmKBvyz7TF6JV6
Захід відбудеться за адресою: вул. Хрещатик, 36, Колонна зала КМДА з 14:00 до 18:00.