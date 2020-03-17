З 20:00 вечора харківський метрополітен припиняє свою роботу до 3-го квітня у зв’язку з коронавірусом.

Про це заявив міський голова міста Геннадій Кернес у своєму Telegram-каналі.

“Сьогодні з восьмої вечора харківський метрополітен припиняє свою роботу до 3-го квітня”, – наголосив він.

Також за його словами, сьогодні о 15:00 буде проведена комісія з надзвичайних ситуацій, на якій будуть вжиті всі необхідні заходи відповідно до постанови Кабміну.

У Києві сьогодні з 23:00 вечора припинить роботу метрополітен у зв’язку із введенням у країні карантинних заходів через спалах коронавірусу COVID-19.