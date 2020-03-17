Про це заявив міський голова міста Геннадій Кернес у своєму Telegram-каналі.
“Сьогодні з восьмої вечора харківський метрополітен припиняє свою роботу до 3-го квітня”, – наголосив він.
Також за його словами, сьогодні о 15:00 буде проведена комісія з надзвичайних ситуацій, на якій будуть вжиті всі необхідні заходи відповідно до постанови Кабміну.
У Києві сьогодні з 23:00 вечора припинить роботу метрополітен у зв’язку із введенням у країні карантинних заходів через спалах коронавірусу COVID-19.
- Уряд прийняв рішення зупинити роботу метро у всіх містах, а також зупинити перевезення між областями та містами України.
- Кабінет Міністрів України прийняв рішення заборонити з 17 березня на всій території країни будь-які масові заходи за участю більше 10 осіб.
- Напередодні стало відомо, що у Києві лабораторно підтверджено два випадки захворювання на коронавірус COVID-19.
- Напередодні мер Києва Віталій Кличко оголосив про посилення в столиці карантину у зв’язку з поширенням епідемії китайського коронавірусу. Так, зачиняються всі заклади, крім продуктових магазинів, аптек, АЗС, банків.