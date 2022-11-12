Національна поліція України проводить стабілізаційні заходи в деокупованому Херсоні, зараз близько 200 поліціянтів працюють на території міста.

Про це повідомив голова Нацполіції України Ігор Клименко у Facebook.

Навколо та на території Херсона виставлені блок-пости, поліція Херсонської області продовжує фіксувати злочини російських окупантів.

За словами Ігоря Клименка, основна загроза зараз полягає у масовому замінуванні. 10 груп вибухотехніків працюють над виявленням та знешкодженням вибухонебезпечних предметів. Один із саперів сьогодні отримав поранення під час розмінування однієї з адміністративних будівель Херсона.

Голова Нацполіції закликав місцевих мешканців дотримуватися визначених правил й обережно пересуватися містом та не чіпати підозрілі предмети.

“Якщо виявили такий (підозрілий предмет – ред.), обов’язково повідомте про це правоохоронцям. Водночас звертаємося до громадян, які виїхали з Херсона: не поспішайте повертатися, доки не будуть завершені стабілізаційні заходи. Робота триває. Поліція працює”, – наголосив Ігор Клименко.

Зазначимо, що у звільненому від російських загарбників Херсоні відновили трансляцію українського телебачення, відтак жителі деокупованого Херсона можуть отримувати правдиву інформацію про перебіг воєнних дій та ситуацію в країні.

Зараз на 31 каналі у цифровому форматі Т2 жителям звільненого Херсона та навколишніх населених пунктів доступний один з українських каналів, який веде трансляцію єдиного новинного марафону.

Нагадаємо, що вчора, 11 листопада, президент України Володимир Зеленський підтвердив деокупацію Херсона, опублікувавши відео, як місцеві мешканці святкують звільнення міста. Попри те, що Херсон досі не зачищено від російських військових, місцеві вже прибирають ворожу символіку. Також зараз у місті перебувають українські спецпідрозділи.