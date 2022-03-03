Російські окупаційні війська мають намір створити імітацію зустрічі їх "вдячним населенням" міста, використавши для цього групу підставних осіб та ресурси захопленого телецентру Херсона.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на власні джерела у розвідці.

Наразі російські окупаційні сили перевозять у Херсон людей, які повинні будуть відіграти роль населення міста, яке, начебто, радісно зустрічає російську армію.

На відеозаписі, отриманому #Буквами з власних джерел, можна побачити, що для цієї мети окупанти використовують цивільний автотранспорт та, в невеликій кількості, військові автомобілі. Рухається колона в нічний час, щоб ускладнити спостереження за нею та розкриття маршруту її руху.

Як зазначила очевидиця, автомобілі, які рухаються у складі колони, сильно перевантажені, це можна зрозуміти з просідання задніх частин кузовів автомобілів. На переданому відео можна спостерігати рух колони автомобілів впродовж понад двох хвилин, при цьому, як зазначила очевидиця, фактично автомобілів було значно більше, ніж потрапило на відео.

Нагадаємо, що раніше СБУ попередила про підготовку окупантами фейку про, нібито, здачу України урядом.