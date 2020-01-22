До Києва станом на 22 січня досі не прийшла метеорологічна зима.

Про це поінформували в прес-службі Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського.

“Цьогорічний День Соборності, зважаючи на глобальне потепління, є значно теплішим, бо метеорологічна зима до Києва ще не завітала. Любителі зимової риболовлі тільки мріють про льодостав на Дніпрі”, – сказано в повідомленні.

В обсерваторії привели архівні дані метеорологічних спостережень за 22 січня 1919 року. Тоді мінімальна температура становила -6,4°С.

“Згідно спостережень метеорологічної обсерваторії університету святого Володимира, була типово зимова погода. Зокрема, середньодобова температура повітря у цей день склала -5,4°С. Мінімальна температура під ранок опустилась до -6,4°С, дещо тепліше було в полудень, коли максимальна температура підвищилась до -4,2°С… За даними спостережень гідрологічної станції на Дніпрі був суцільний льодостав”, – відзначили в обсерваторії.