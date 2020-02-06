Київ відвідає голова МЗС Угорщини Петер Сіярто, який заявляв про намір блокувати членство України в НАТО через закон про освіту.

Відповідну інформацію размешено на сайті Кабінету Міністрів.

Повідомляється, що в п’ятницю, 7 лютого, віцепрем’єрміністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сійярто проведуть зустріч в рамках Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва. Після буде організовано спільний брифінг в пресцентрі Кабміну.

Нагадаємо, після прийняття нового українського закону про освіту у вересні 2017 року між Україною та Угорщиною розгорівся дипломатичний конфлікт. Норми “мовної статті” закону, на думку угорської сторони, обмежують можливості отримання етнічними угорцями освіти рідною мовою. Після прийняття закону в Угорщині неодноразово заявляли про намір не підтримувати важливі для офіційного Києва міжнародні рішення.

Зокрема, 30 жовтня Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО щодо України, адже в ньому не були враховані запропоновані зміни, які зобов’язують Україну “виконати зобов’язання стосовно національних меншин”. Однак в останній момент пропозиції Будапешту до документа були враховані й вето було знято.